Giertych potwierdza. Jest obrońcą Krala. "Ogromny majątek"
"Uprzejmie informuję, że od maja jestem obrońcą mec. Przemysława Krala. W trakcie czynności procesowych p. Kral przedłożył do dyspozycji prokuratury ogromny majątek" - poinformował we wtorek w oświadczeniu na platformie X prawnik Roman Giertych, który jest jednocześnie posłem wybranym z list KO.uncles
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Komentarze (43)
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ale najsmieszniejsze ze debili ktorzy klaskaja uszami na to wszystko uwazaja sie za jakas elite intelektualna xd
@trach: takie miał info od służb więc... co się czepisz xd
@Hanys_Mori: no ale z drugiej strony nic nowego ze bierze sie adwokata powiazanego z wladza to wtedy latwiej o dobry wyrok podobno ;)
Koń przyjmując od niego reprezentowanie, przekreślił go jako wiarygodnego świadka.