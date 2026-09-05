Standardowo: problem nie jest z SORami jako takimi tylko z zapaścią reszty systemu ochrony zdrowia. Na SOR idą ludzie, którzy powinni iść do zwykłej przychodni, ale że terminy są jakie są to zamiast czekać miesiącami na termin do lekarza, idą na SOR bo tam jest szansa że ktoś ich zobaczy w ciągu kilku godzin. Efekt jest taki że robią się tam kolejki i zatory, bo system był projektowany z myślą o przyjmowaniu Pokaż całość