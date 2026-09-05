IGNORUJĄ CIĘ NA SOR? Zrób TO i zabezpiecz dowody!
Co zrobić, gdy na SOR czekasz godzinami, Twój stan się pogarsza, a personel nie reaguje? W tym odcinku adwokat Łukasz Pawelski pokazuje krok po kroku, jak spokojnie egzekwować prawa pacjenta, zgłaszać pogorszenie stanu zdrowia i zabezpieczyć dowody potrzebne do późniejszej skargi lub dochodzenia rospowsinogaszszlaja
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Komentarze (20)
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@the-great-reset: Przestańcie robić reklamę on chce 50 zł za plik który nic nikomu nie pomoże.
To ratownik określa nasz stan i przyznaje kolor i pacjent nie ma nic do gadania.
@TomekB1111:
Ależ nikt tego pliku nie
@chillybilly: Szczegóły pierdoły, a istoty brak.
Gdybyś tak jak on wyjaśniał ludziom prawo, może ktoś by cię pochwalił.
@qciek: Poszedł spać dalej, pacjent na krzesłach śpi, poszedł spać i on.
Przyjęliśmy tępy model pomocy medycznej o charakterze ogólnym. Zniknęły dużury ortopedyczne, okulistyczne, etc. Przez to każdy uraz oraz kążda dolegliwość musi konkurować o leczenie z cieżkimi przypadkami.