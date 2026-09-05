Szpitale nie płacą za krew. 87 mln zł wymaganych na już
87 mln zł to suma przeterminowanych zobowiązań szpitali wobec Regionalnych Centrów Krwi i Krwiolecznictwa. Skala narasta, krew podrożała.DriveSpace
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87 mln zł to suma przeterminowanych zobowiązań szpitali wobec Regionalnych Centrów Krwi i Krwiolecznictwa. Skala narasta, krew podrożała.DriveSpace
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Komentarze (45)
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Za 3j płytek rckik otrzyma 3600 zł a krwiodawca 2x czekolada 1x krem orzeszkowy i 1 x owsianka a do tego 7 zł odliczenia podatku xD
DŁUŻSZA WERSJA
Z takich ciekawostek to można oddać 3j płytek krwi podczas jednej donacji i rckik dostanie za to 3600 zł a krwiodawca 2 czekolady, krem z orzeszków ziemnych i płatki owsiane xD
A zapomniałem że jest jeszcze odliczenie od podatku tylko że liczone według objętości a nie