TL;DR

Za 3j płytek rckik otrzyma 3600 zł a krwiodawca 2x czekolada 1x krem orzeszkowy i 1 x owsianka a do tego 7 zł odliczenia podatku xD

DŁUŻSZA WERSJA

Z takich ciekawostek to można oddać 3j płytek krwi podczas jednej donacji i rckik dostanie za to 3600 zł a krwiodawca 2 czekolady, krem z orzeszków ziemnych i płatki owsiane xD



A zapomniałem że jest jeszcze odliczenie od podatku tylko że liczone według objętości a nie Pokaż całość