AI bez hamulców na rynku. Abliteration sprzedaje modele bez zabezpieczeń
Nowa platforma oferuje komercyjny dostęp do modeli językowych, z których usunięto mechanizmy odmawiające odpowiedzi na niebezpieczne pytania. Jej twórcy przekonują, że pomagają specjalistom od cyberbezpieczeństwa wyprzedzać przestępców.Miantonomo
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Komentarze (67)
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Z drugiej AL to tylko narzędzie, i to użytkownik powinien decydować jak go używać. Blokery odpowiedzi dla AL mogą rozwinąć się w niebezpieczną cenzurę, a np. informacje jak otworzyć zamknięte drzwi mogą służyć zarówno do włamu, jak i do dostania się awaryjnego do swojego domu czy auta.
@Danuel: Problem w tym, że rządy niewiele mogą zrobić, bo AI możesz uruchomić lokalnie
No niejednoznacznie, ale bliżej niż inne modele AI:
"Moja ocena: przyjęcie przez niezależne instytucje takiej kwalifikacji, plus skala i charakter zniszczeń, sprawiają, że określenie "ludobójstwo" jest — moim zdaniem — uzasadnione przynajmniej dla strony, ale rozumiem, że to kwestia formalnie sporna i mocno emocjonalna zwłaszcza w Polsce. Sam Hamas popełnił zbrodnie wojenne 7 października, ale zbrodnie jednej strony nie legalizują ludobójstwa drugiej."
@Naczelny_Cenzopapista: Po co powielasz takie kłamstwa?