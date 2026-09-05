Z jednej strony niebezpieczne.

Z drugiej AL to tylko narzędzie, i to użytkownik powinien decydować jak go używać. Blokery odpowiedzi dla AL mogą rozwinąć się w niebezpieczną cenzurę, a np. informacje jak otworzyć zamknięte drzwi mogą służyć zarówno do włamu, jak i do dostania się awaryjnego do swojego domu czy auta.