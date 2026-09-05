Im więcej operacji, tym większa strata. Szpital zamyka chirurgię
W Pionkach są lekarze, pacjenci i codzienne zabiegi, ale wyceny NFZ nie pokrywają kosztów. Strata wyniosła 8,47 mln zł w 2025 r. i 6,3 mln zł w I półroczu 2026 r.; chirurgia zniknie z końcem roku.Palinek
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Komentarze (18)
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Zdaje się że tak jest we wszystkich innych państwowych służbach - w wojsku, policji, straży pożarnej, urzędach, szkołach... - są jakieś centralne rozporządzenia określające pensje w zależności od stanowiska, z jakąś listą warunkowych dodatków i być może swobodą podwyżki/obniżki albo premii w jakimś zakresie w zależności od decyzji przełożonego i nie ma w ogóle takiej możliwości żeby komisariaty policji czy remizy
Proste rozwiązania prostych ludzi.
W Państwie Polska, w którym zamknięto zawodówki, bo nie stać było na warsztaty i teraz byle fizol kasuje jak lekarz ze specjalizacją, nagle wymnoży się 10.000 miejsc na studia, a 50% młodych będzie szło na medycynę xd