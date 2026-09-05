Amerykański żołnierz obiecał jej wspólne życie. Straciła 450tys. złotych
Miał być amerykańskim żołnierzem, który po przejściu na emeryturę chciał zamieszkać z poznaną w internecie kobietą. Zamiast wspólnego życia były kolejne prośby o pieniądze. 76-letnia mieszkanka Kociewia straciła w ten sposób niemal 450 tys. zł.kasza332
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Komentarze (97)
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A ja podtrzymam swoją tezę, że skoro jest tak głupia, to te pieniądze po prostu jej niepotrzebne były.
Zawsze w tych miłosnych historiach słyszymy o:
- Amerykańskim żołnierzu/generale/pułkowniku,
- Afrykańskim księciu,
Oczywiście wszyscy piszący po Polsku.
Nigdy w tych historiach nie słyszałem Azjatyckim/Rosyjskim, czy nawet Polskim żołnierzu/generale/pułkowniku/księciu.
musi być książę, na którego ona księżniczka 76 lat czekała, musi być obietnica spełnienia marzeń, potem musi być nagły kryzys i zakochana babka rzuca się by za wszelką cenę ratować swoją bajkę xd
Codziennie na wykopie: emerytka oszukana na 500 000 złotych
( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
Zauważacie, że najczęściej takie rzeczy dotyczą kobiet? W sensie wykorzystanie przez Brada Pitta czy innego przystojnego, dobrze zbudowanego amerykańskiego żołnierza. Kobiety są tak przekonane o swojej zajebistości, że nie widzą w tym niczego podejrzanego. W odwrotnej sytuacji mężczyźni albo trzeźwo myślą, więc widząc Angelinę Jolie prosząc o pieniądze widzą scam, bo mają świadomość swojej wartości na rynku matrymonialnym.
To kolejna
Jak się rodzina zorientowała to "odcięli jej kabel od internetu"
Później ponowili ataki na "kancelarie prawniczą", która gwarantowała odzyskanie 50% hajsu, ale trzeba przelać 10k na prawnika żeby wyleciał do USA.
Niestety #truestory
XDDD i co on jej napisał? "wanna babcie k---a"?
https://amp.scmp.com/week-asia/people/article/3324527/love-scam-outer-space-japanese-pensioner-falls-fake-astronauts-desperate-plea
małe sprostowanie: potrzebował pieniędzy żeby kupić więcej tlenu xd