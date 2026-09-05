Kiedyś gdzieś, chyba tutaj, natknąłem się na bardzo trafny opis tej sytuacji.



Zauważacie, że najczęściej takie rzeczy dotyczą kobiet? W sensie wykorzystanie przez Brada Pitta czy innego przystojnego, dobrze zbudowanego amerykańskiego żołnierza. Kobiety są tak przekonane o swojej zajebistości, że nie widzą w tym niczego podejrzanego. W odwrotnej sytuacji mężczyźni albo trzeźwo myślą, więc widząc Angelinę Jolie prosząc o pieniądze widzą scam, bo mają świadomość swojej wartości na rynku matrymonialnym.



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