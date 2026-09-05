Kolejny nastolatek napadnięty we Wrocławiu. Chuligani dorwali go na Wyspie Słodo
To już drugi atak pseudokibiców w ciągu tygodnia we Wrocławiu. do dziennikarzy Gazety Wrocławskiej zgłosili się świadkowie równie brutalnej napaści na Wyspie Słodowej. Kilkunastoosobowa grupa zaatakowała 17-latka. Policja szuka świadków.motvik
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Komentarze (15)
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@NieMuszeWszystkichLubic: Tobie zaleciłbym lobotomię, ale chyba już skorzystałeś z tej procedury.
Ale po co sobie dokładać problemów, skoro - jak wytłumaczyłem powyżej - ma się swoje?