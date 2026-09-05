Policjant Ma Odpowiadać Tylko, Gdy WIEDZIAŁ, Że Łamie Prawo?!
Zmiany w prawie użycia SPB. Od teraz policjant ma nieodpowiadać karnie jeśli was spałuje a nie wiedział że łamie prawo. Kolejny krok ku państwu totalitarnemu.mage
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Zmiany w prawie użycia SPB. Od teraz policjant ma nieodpowiadać karnie jeśli was spałuje a nie wiedział że łamie prawo. Kolejny krok ku państwu totalitarnemu.mage
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Komentarze (76)
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@Xagog: wystarczy poinformowac policjanta ktory cie paluje, ze "lamie pan prawo z paragrafu x art y"(a najlepiej wyrecytowac caly artykul z pamieci) i wtedy przestanie Cie palowac, albo dostanie zarzut. (｡◕‿‿◕｡)
Zasada praworządności i legalizmu (Art. 7 Konstytucji RP oraz Art. 14 Ustawy o Policji)
Zgodnie z Art. 7 Konstytucji RP organy władzy publicznej (w tym Policja) działają na podstawie i w granicach prawa.
W myśl Art. 14 Ustawy o Policji, policjanci
@cerastes: Ale wiesz że ten argument nie jest nic warty? Jest mnóstwo przepisów które logicznie nie są zgodne z Konstytucją i jakoś nikt się nimi nie przejmuje...
Projekt zakłada 5 zmian w prawie. Z większością się on zgadza.
Tak więc 40 minut pieprzenia o projekcie ustawy za który nie odpowiada rząd.
Jak organizacja na rzecz stania na głowie i jedzenia makaronu wyśle swój projekt ustawy o jedzeniu makaronu podczas stania na głowie to też ten pajac zrobi filmik który będzie mówić o
@jegertilbake: Nikt nie chciał służyć bo oferowali śmieszne pieniądze. Jak tylko dali podwyżki to mamy rekordową ilość chętnych.
Przecież nawet proponowanie takich zmian pokazuje jak odklejeni są nasi stróże prawa i jak bardzo boją się o dupe skoro chcą forsować taki dupochron.
A dwa co to ma znaczyć? Stróże prawa od siedmiu boleści którzy nie rozumieją fundamentu jego
Tak nawiasem mówiąc właśnie sam jestem po udanej i wygranej batalii z policją i będziemy się wszyscy zrzucać na odszkodowanie za utracone zarobki dla mnie.