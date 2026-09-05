Oczywiście rozumiem negowanie tematu tylko nie zastanawia was to że nawet jeśli to nie wyszło od rządu tylko od związkowców to nie martwi was brak szacunku reprezentantów tej formacji do praw obywatela?

Przecież nawet proponowanie takich zmian pokazuje jak odklejeni są nasi stróże prawa i jak bardzo boją się o dupe skoro chcą forsować taki dupochron.

A dwa co to ma znaczyć? Stróże prawa od siedmiu boleści którzy nie rozumieją fundamentu jego Pokaż całość