17 minuta. Ogromne pożary lasów biorą się z ich sporej ciagłości. Wtedy wystarczy iskierka aby odpalić powierzchnię Polski. Notabene, takie loklane, naturalne i regularne wypalenie (np po uderzeniu pioruna) chroni przed taką anichilacją. To tak bardziej w kontekście tego co się dzieje np w Europie. Szaleńcze dbanie o przyrodę, zakazy tykania drzew to realu dokładanie się do szkody. Podobnie zadziała jakaś zaraza, a jak dosadzą monokultury to już w ogóle jeden wielki Pokaż całość