Bez ludzi Amazonia niemal nie płonęła
W tropikalnym lesie deszczowym naturalny pożar to zjawisko wyjątkowe. Duża wilgotność utrudnia zapłon, w związku z czymallmilczar
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W tropikalnym lesie deszczowym naturalny pożar to zjawisko wyjątkowe. Duża wilgotność utrudnia zapłon, w związku z czymallmilczar
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Komentarze (24)
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W lasach deszczowych nie ma pożarów, bo tam 2x na fobę mocno pada....
@Codziennie_cos_nowego: Nowe słowo na dzisiaj. PIROFIT
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pirofit
No i zapomniales przeprosić.
A dzieci nie mamy, więc nie ma dla kogo się starać. Po ch.. cała ta ekologia skoro za naszego życia nie odczujemy skutków.
Planeta i tak sobie poradzi.