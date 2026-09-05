Kierowca ciężarówki, 42-letni obywatel Bośni i Hercegowiny, usłyszał zarzuty.
Świadkowie próbowali nakłonić kierowcę ciężarówki do wyłamania rogatki i opuszczenia przejazdu, jednak nie zdecydował się on na taki krok i nie przyznał się do winy. xDSiwyMati35
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Komentarze (48)
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@wiedzmy: nic, tam mózg odpowiada za trzymanie kierownicy prosto przez kilka h dziennie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Reakcja_walka_lub_ucieczka
Być może typ nie zastanawiał się nad takimi rzeczami wcześniej, więc w sytuacji paniki zachował się tak jak się zachował.
W sumie i tak lepiej niż nasz słynny kierowca karetki.
@KurnikoweKuriozum: Setkom ludzi odebrała. Z setką ludzi jechałeś w pociągu.
Następnym razem ten "zmarnowany" czas proponuję wykorzystać na nadrobienie zaległości szkolnych.
Znaki zakazu wjazdu natomiast dla nikogo tam nie istnieją.
Ciekawe zjawisko do przestudiowania dla studentów psychologii.