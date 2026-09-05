Nie ma co sie dziwić bo w ten sposób jeździ wielu kierowców w Polsce tj. wjeżdżają za rogatki nie upewniając się czy za nie ma korka i że mają jak zjechać z torów. Mialem sytuacje gdzie zatrzymałem się przed rogatkami bo był korek a ktoś mnie dosłownie wyprzedził na torach i stał na nich w korku! W innym przypadku zatrzymałem sie a z tyłu jakiś debil trafił i mahał łapami że mam Pokaż całość