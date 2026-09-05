Trzej początkujący wspinacze

Pokaż całość

W rzeczywistości była to po prostu bezmyślna wycieczka trzech, którzy poszli w wysokie góry z telefonem i zerowym przygotowaniemZaplanowali wejście na 8 godzin, podczas gdy samo podejście zajęło im... 16 godzinNa szlaku mijali innych wspinaczy, którzy wprost mówili im, żeby zawrócili. Zignorowali to i weszli na szczyt o 19:00 (o tej porze schodzi się już do bazy)Mieli tylko jeden telefon do nawigacji, który padł, a ich powerbank nie