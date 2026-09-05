Zaplanowali wyprawę z AI i utknęli w górach. Dramatyczna akcja na Mount Shasta
Trzej początkujący wspinacze zaufali wyliczeniom AI i ruszyli na Mount Shasta z zapasami zaledwie na kilka godzin. Wycieczka szybko zmieniła się w walkę o przetrwanie, gdy zgubili szlak po zmroku, a sprzęt odmówił posłuszeństwa. Ostatecznie z opresji sprowadzili ich ratownicy.Tired_
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Komentarze (37)
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Tylko te dwie rzeczy wzbudziły twoje wątpliwości?
No dobra, ale co jest tu winne AI, że głąby zgubiły drogę i kupili sprzęt z aliexpres?
@mechanikmotocyklowy:
Kompletny brak zakazów wyprzedzania.
Zaczniesz wyprzedzać wolniej idącego i nagle spotykasz się na czołówkę z kimś, kto właśnie schodzi na pełnej... No na pełnej.
Już kilka razy byłem jedynie o krok od tragedii. Masakra.
@ChlopoRobotnik2137:
Czy po zejściu liczą woreczki?
Tzn. każdy ma obowiązek ryczałtowo oddać 2 dziennie?
A na poważnie, to jak można inaczej? Niedźwiedziowi do nory nasrać?
W rzeczywistości była to po prostu bezmyślna wycieczka trzech amatorów, którzy poszli w wysokie góry z telefonem i zerowym przygotowaniem
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Zaplanowali wejście na 8 godzin, podczas gdy samo podejście zajęło im... 16 godzin
Na szlaku mijali innych wspinaczy, którzy wprost mówili im, żeby zawrócili. Zignorowali to i weszli na szczyt o 19:00 (o tej porze schodzi się już do bazy)
Mieli tylko jeden telefon do nawigacji, który padł, a ich powerbank nie