Medyczny cud i rekord: Świńska nerka utrzymywała go przy życiu przez 9 miesięcy
Genetycznie zmodyfikowana świńska nerka zastąpiła ludzki narząd na blisko 300 dni i posłużyła jako tymczasowy pomost ratujący życie. Pacjent nie tylko odstawił dializy i spacerował z psem, ale przede wszystkim zyskał bezcenny czas, by bezpiecznie doczekać się ludzkiego dawcy.Tired_
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Komentarze (17)
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A w tym przypadku to po prostu ciężka praca wybitnych jednostek.
@Bartholomew: https://kuron.com.pl/artykuly/przepisy/drob/cynaderki-wieprzowe/