Jak szkolono stolarzy w 1964 roku? Świetny polski film oświatowy z Radomska
Znakomity film oświatowy z 1964 r. pokazujący kulisy nauki w Zasadniczej Szkole Drzewnej w Radomsku. Dokument świetnie ukazuje, jak w PRL-u wprowadzano mechanizację do stolarstwa. Zobaczymy stare obrabiarki, dawne metody politurowania i pochwałę solidnego rzemiosła. Warto!mirekwirek
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Komentarze (12)
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Nie wyobrażam sobie pracować w pyle bez ochrony dróg oddechowych.
Jeśli gość nie