Ja mam klienta który robi pufy na 1/3 Europy, solidne, konkretne, wysyłki paletami, do detalistów jak i hurtowników, i co najlepsze, maszyny z lat 70-tych może max 80-tych. Ma jakąś nową w leasingu - w hoooj kosztuje, może z 2mln, to mówi że cacy, ale leasing kosztuje i nie wiele lepiej robi niż te stare maszyny - które też nie sa tanie, bo jak są sprawne, to nikt w nowe nie inwestuje. Pokaż całość