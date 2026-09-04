Pracownicy, którzy są właśnie w okresie wypowiedzenia, dostali nowe zadania — przeszkolenie swoich hinduskich następców.

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W dniu, w którym dostałbym wypowiedzenie byłby pierwszym dniem do końca wypowiedzenia od którego absolutnie nic bym już w firmie nie zrobił, a tym bardziej nie uczyłbym mojego tańszego następcę. XDDDD Po prostu byłbym na Teamsie, ale nie odpowiadałbym ile się da na maile, calle, zero, null jakiekolwiek produktywnej pracy. Nawet za jakieś bonusy.W pale mi