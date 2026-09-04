Uber zwalnia w Krakowie. "Benefity za przeszkolenie Hindusów"
Globalne cięcie etatów w Uberze dotyka Krakowa. Z pracą pożegnało się już ponad 150 osób, ale możliwe, że na tym nie koniec. Firmie bardziej opłacało się zwieźć tu Hindusów, których my już zwolnieni mamy przeszkolić, niż utrzymać etaty w Krakowie słyszymy od osoby zatrudnionej w Uberze.plackojad
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Komentarze (104)
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Frajerzymy się w tym układzie.
@misiozaur: Ale dyrektorzy w Uber Polska to biali ludzie, ludzie jeżdżący w Polsce Uberem to też w 99% biali. Klientom jak widać zleży wyłącznie na niskiej cenie usługi i wygodzie. Wszystko samo się wyregulowało jak widać, wygrał produkt najlepszy i najtańszy.
Rozumiem, chciałbyś dokonać bezpardonowego ataku na wolny rynek i swobodę prowadzenia działalności gospodarczej? Wprowadzić komunistyczne zakazy i nakazy? ( ͡° ͜
@Marcepanowy_Detektyw: to nie wiesz, że Tusk chciał ich ściągać i ustawa pomoc i ściągać rodziny, ogarniać zus i inne jak w przypadku ukrow.
Przenosicie SSC do jakiś gównianych krajów? To u nas już działać nie możecie. A nie jak teraz, ciągną kasę z naszych bogatych rynków ale dać coś od siebie już nie łaska.
W dniu, w którym dostałbym wypowiedzenie byłby pierwszym dniem do końca wypowiedzenia od którego absolutnie nic bym już w firmie nie zrobił, a tym bardziej nie uczyłbym mojego tańszego następcę. XDDDD Po prostu byłbym na Teamsie, ale nie odpowiadałbym ile się da na maile, calle, zero, null jakiekolwiek produktywnej pracy. Nawet za jakieś bonusy.
W pale mi
@tired_of_life: mogą złożyć projekt ustawy jak każdy obywatel RP i pokazać że wiedzą jakie zmiany należy wprowadzić ¯\(ツ)/¯
Co tu się dzieje?! Czemu nikt za to nie odpowie?