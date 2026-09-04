Niemcy ukradli polskie skarby i do dziś nie rozliczyli się z grabieży
W Parlamencie Europejskim w Brukseli otwarto wystawę Zrabowane przez Niemców. Nigdy nie zwrócone.nowack
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W Parlamencie Europejskim w Brukseli otwarto wystawę Zrabowane przez Niemców. Nigdy nie zwrócone.nowack
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Komentarze (21)
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@WielkiBojler: My też przegraliśmy. Wygrała USA i ZSRR. I tak lepiej niż ruscy by mieli to pozabierać bo nie dość, że by od nas ukradli to jeszcze by r-------i albo użyli tego żeby teraz z nami wojnę prowadzić xD
@
Za to gdyby o Izrael chodziło to tak, rura by na pewno zmiękła.
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