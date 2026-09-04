No to Arek sobie pogadał na Niemców i teraz oczekuję takiej samej reakcji w stronę Rosji, która w czasie wojny a jeszcze bardziej po wojnie rozkradła Polskę nawet z torów kolejowych ¯\(ツ)/¯ Czy jednak Panowie Arkadiusz Mularczyk i Jacek Ozdoba to miękkie rury i potrafią tylko gadać na kraj, z którym wiadomo, że Nam nie będzie groził palcem? Zatem czekam na list do Pana Władka Putina ¯\(ツ)/¯