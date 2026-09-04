Dariusz P."Diler w kitlu". Lekarz z "Kurierów śmierci" nadal ma prawo do wykonywania zawodu, Czyli ciągle może wystawiać recepty. Hurtowo wystawiał recepty na leki psychotropowe i odurzające na osoby które nie były tego świadome.Lekarz w sierpniu opuścił areszt za poręczeniem w wysokości pół miliona