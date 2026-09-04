Hurtowo wystawiał fałszywe recepty. Lekarz nadal ma prawo do wykonywania zawodu
Dariusz P."Diler w kitlu". Lekarz z "Kurierów śmierci" nadal ma prawo do wykonywania zawodu, Czyli ciągle może wystawiać recepty. Hurtowo wystawiał recepty na leki psychotropowe i odurzające na osoby które nie były tego świadome.Lekarz w sierpniu opuścił areszt za poręczeniem w wysokości pół milionaSzotyTv
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Komentarze (6)
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Mamy gdzieś statystyki jak są karani lekarze?
Chyba nie, po bo po co...
Powinni rozpędzić to towarzystwo na cztery wiatry.