Dobijał się do szpitala z ostrym zawałem. Nikt nie otworzył mu drzwi...
Pielęgniarki twierdzą, że nic nie słyszały. 41-latek trafił w nocy przed zamknięte drzwi izby przyjęć z ostrym zawałem serca. Przez 5 minut dzwonił po pomoc, ale nikt nie otworzył. Życie uratowali mu ratownicy z wezwanej na miejsce karetki. Sprawą zajmuje się już prokuratura.Tired_
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Komentarze (60)
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Jest tylko opis co miały zrobić i czego nie zrobiły, a nie co robiły.
1ml zl odszkodowania dla rodziny brak przez to ze nie stać ich na dyżur nocny.
Niezle te panstwo w państwie.
A sądy nie lepsze skoro nie wlepuja milionowych odszkodowań
Sam dostałem o------l od jaśnie wielmożnej pani pielęgniarki, że ośmieliłem się po nią zadzwonić, gdy skończyła mi się kroplówka, a lekarz prosił żebym się spieszył. I tak sobie czekałem 5... 10... 15 min aż
@PanieAreczku: He?
Co za niekumaty pacjent
Jeszcze chciał im przeszkodzić w odpoczynku po ważnej i odpowiedzialnej pracy
Ogólnie dziwię się bo izby przyjęć jak i sory są otwarte w sensie drzwi
Nawet jak pielęgniarki kimały to jedna jest na czatach. Może facet dobijał się na jakiś oddział tam to tak drzwi nocą są zamknięte.