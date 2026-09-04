Nie rozumiem po co kręcić aferę. Przecież jak chłop przyszedł w nocy to kto miał mu otworzyć? Przecież lekarze, którzy pracują po kilkadziesiąt godzin na dobę, na kilku oddziałach naraz też mają prawo kiedyś wypocząć i przespać się. Z ostrym zawalem to przychodzi się przecież nie bądź kiedy, tylko w godzinach przyjęć stron, w ciągu dnia jak każdy porządny człowiek a nie latać po nocach bo akurat mu się tak zachcialo. Każde Pokaż całość