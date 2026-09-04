Mol, czyli chemiczny tuzin
Czym jest właściwie mol (jednostka układu SI, nie owad) i jaka jest jego dokładna wartość? To niby proste sprawy, których uczymy się w szkole, ale kto później pamięta, o co chodziło? Doświadczony chemik wyjaśnia dzieje mola i jego użyteczność.Piotr_Gasiorowski
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Komentarze (26)
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Inaczej to nic z tego, bo nauczanie chemii to dziadostwo, porażka pedagogiczna, pamięciówka. PO-RAŻ-KA.
To po prostu nie było sensownie tłumaczone a wymagano uczenia się tego.
Mol te MOLEKUŁA.
Albo to jak obecnie definiowana jest 1 sekunda, 1kg, 1m.
1kg
1 sekunda obecnie odzwierciedla 9 192 631 770 okresów promieniowania cezu
1 metr to odkegłość jaka swiatlo pokonuje w oróżni w czasie 1/299792458 sekundy
1kg jest definiowany po porcji energii potrzebnej do wytworzenia siły równej ciężarowi 1kg. I tutaj wchodzi do gry dokładność stałej plancka