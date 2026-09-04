Kto pamięta? Może ktoś, kto odpowiednią uczelnię wyższą skończył. Ew jakieś dobre technikum chemiczne.

Inaczej to nic z tego, bo nauczanie chemii to dziadostwo, porażka pedagogiczna, pamięciówka. PO-RAŻ-KA.

To po prostu nie było sensownie tłumaczone a wymagano uczenia się tego.