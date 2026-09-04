Wiecie gdzie jest problem? Afer może być 15000 razy więcej. Wczytywanie się w szczegóły, oglądanie tego, słuchanie wypowiedzi - jest dla mądrych ludzi. Inteligentnych, czyli takich których w Polsce jest mało. Większość Polaków jest poniżej IQ 100 i wystarczy im podane na tacy:

1. Tusk Niemiec.

2. Pedaly zle.

3. Prawica super.



Nawet nie wiedzą skąd się to wzięło. Jakby zapytać przeciętnego wyborcę pisu czym jest prawica to nie będą w stanie odpowiedzieć Pokaż całość