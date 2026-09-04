Żurek pokazuje daty umarzania śledztw ws Zondakrypto
1: 29 .03.2019 w w Katowicach, po zawiadomieniu KNF; 2: 12.06.2020; 3: 15.06.2022; 4: 12.05.2023. Mimo to KNF uzupełniała materiał dowodowy. W kwi2024 r. doszło jednak do kolejnego zamknięcia sprawy. Dokonał tego śledczy awansowany przez prokuratora Tomasza Janeczka, nazywanego "człowiekiem Ziobryjokerkroker
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Komentarze (52)
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@wykopwykopwykop1: Przeciez celowo uciekli do takich miejsc skad ekstradycja nie jest możliwa geniuszu xD to nie sa losowe wybrane miejsca i nie dostali mozliwosci ucieczki do nich za darmo. Jak myslidz, ze Romanowski nie o----l w zamian za ochrone ruskich sekretów panstwowych to jestes naiwny
1. Tusk Niemiec.
2. Pedaly zle.
3. Prawica super.
Nawet nie wiedzą skąd się to wzięło. Jakby zapytać przeciętnego wyborcę pisu czym jest prawica to nie będą w stanie odpowiedzieć
Przypadek? Nie sądzę..
Tu sa uzyte tak grube nici…
@misstrant: Jakie konkretnie?