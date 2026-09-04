Chciała, aby Sebastian M. wyszedł na wolność. Jest decyzja sądu.
Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim odrzucił zażalenie mec. Katarzyny Hebdy na decyzję ws. aresztu dla Sebastiana M.afro1984
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Komentarze (18)
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W Polsce sądownictwo to jakiś absurd.
Oby na was nie trafiło - bo wystarczy mieć pecha i posiedzicie sobie lata bez wyroku.
Przy tak oczywistej sprawie już dawno powinien być wyrok a Seba gnić w lochu a nie w areszcie.