Śmieszy mnie ten cały wyścig propagandowy. Przecież tutaj Chinczycy walczą o to zeby w ogóle postawić nogę na księżycu a Amerykanie zeby zrobic stacje ksiezycową. No chyba ze oba kraje chcą lądować w tym samym miejscu bo jest tam np ciężki hel, to jest to wyścig o to kto pierwszy obsika teren ¯\(ツ)/¯