NASA upraszcza skafander księżycowy, żeby zdążyć przed Chinami
Presja czasu i rywalizacja z Chinami zmusiły NASA do rezygnacji z bardzo zaawansowanego skafandra na rzecz prostszego modelu Sortie Suit. Agencja liczy, że dzięki temu ludzie wylądują na południowym biegunie Księżyca już w 2028 roku, a nie po 2030.real_scoria
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Komentarze (40)
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@Makarow: Takich skafandrów nie da się zintegrować ze współczesnymi systemami, nie spełniają one współczesnych wymogów odnośnie bezpieczeństwa, czy ogólnego komfortu (jest za ciężki) i w ogóle są całkowicie niepraktyczne na potrzeby długich misji
( ͡~ ͜ʖ ͡°)
@Nascar4: Trabant jest mniejszy od Tesli. Bardziej tu pasuje porównanie ciężarówki Stara do Tesli. Te archaiczne skafandry są zbyt toporne i ciężkie, a mamy już XXI wiek