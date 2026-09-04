Nvidia przejmuje Hugging Face za 12,9 miliarda dolarów
To druga co do wielkości akwizycja w historii Nvidii. Firma Jensena Huanga kupuje najpopularniejszą platformę open source dla modeli AI, z której korzystają programiści na całym świecie. Szef Hugging Face przyznał wprost, że platforma potrzebowała większych zasobów, by przetrwać wyścig AI.real_scoria
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Komentarze (26)
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No tak, Nvidia jest znana ze wsparcia open source, szczególnie swoich sterowników
1. Modele open source goniące w wydajności najlepsze modele wymuszają na największych graczach szybki rozwój. OpenAI nie może sobie pozwolić na nie trenowanie coraz lepszych modeli. Płaci się tylko za najlepsze modele.
2. Gdyby zostało tylko kilku wielkich graczy, mogliby wymusić niższe marże. A tak są zawsze alternatywni klienci. Pozycja negocjacyjna AWS, Googla, Microsoftu, OpenAI, Muska jest słabsza.
3. To są miliony modeli. To jest oddzielny rynek
Na internecie pierwotnie miał zarobić hardware od routerów i światłowodów, potem poszczególne sklepy, a na końcu okazało się wygrają głównie media i reklamy. Tak jak dzisiaj śmiejemy się z Cisco, Yahoo czy MySpace tak za 30 lat będziemy się pewnie śmiać z OpenAI, Groka czy
W marketingu to:
• zjednywanie, pozyskiwanie klientów,