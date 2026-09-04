Wierzyć ukraińcom, co jeszcze w zimę chodzić w sandałach? Dyskryminacja może i jest jakoś prawnie urelugowana, ale to że z prawa zrobiono narzędzie walki ideologicznej to temat na inną rozmowę. Natomiast nikt nie może zakazywać używania zdrowego rozsądku i logicznego myślenia