Awantura w Rynku we Wrocławiu. Ukrainiec z butelką twierdził, że nie obsłużono
Ukrainiec z butelką twierdził że nie obsłużono go ze względu na narodowość.Wykopowalizka
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Ukrainiec z butelką twierdził że nie obsłużono go ze względu na narodowość.Wykopowalizka
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Komentarze (28)
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Koleś powinien zostać deportowany z Polski z zakazem wjazdu do strefy Schengen
Krótko: Kłamstwo w żywe oczy i wykorzystywanie karty narodowości.
Jak
a jak podana to znaczy że Polak xD