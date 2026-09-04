Tylko przemilczane zostało, że w praktyce migrują jedynie komputery obsługujące LHC, powodem jest rezygnacja ze wsparcia dla starszych generacji CPU przez RHEL (i pochodne dystrybucje jak Alma), a ponoć prawie 50% sprzętu do obsługi LHC działa na Core 2 Duo.

Za to Debian nadal będzie wspierał stare platformy i dlatego zdecydowali się na niego przejść.



Jednak reszta nowszego sprzętu (DataCenter / Desktopy) pozostanie na RHEL i AlmaLinux.