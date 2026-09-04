CERN przechodzi na Debiana, a mieli własnego Linuksa. Żegnajcie Red Hat i Alma
CERN migruje ponad 2000 komputerów do Debiana 13. Wcześniej przez lata korzystali z Red Hat RHEL i jego forka, AlmaLinux. Przez 16 lat organizacja rozwijała własną dystrybucję, Scientific Linux, która jest w pełni kompatybilna z RHEL. Projekt zakończono w 2020 roku, wraz z przejściem na CentOS.jestemjakijestem1212
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Komentarze (41)
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@pietryna123: razem z 20 zależnościami, ktore debian tez ma zbyt stare ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@itanic: mnie nie, to niewielka cena za to, że system działa latami bezproblemowo ( ͡~ ͜ʖ ͡°)
Jak ktoś jest nastawiony na testowanie nowinek i ciągłe zmiany to Debian pewnie nie jest dla niego, ja jestem nastawiony na to, że jak włączam komputer to ma działać za każdym razem tak samo, zero niespodzianek, taki nudny ze mnie gość xD
Za to Debian nadal będzie wspierał stare platformy i dlatego zdecydowali się na niego przejść.
Jednak reszta nowszego sprzętu (DataCenter / Desktopy) pozostanie na RHEL i AlmaLinux.
@Asceus:
Co do desktopów to najpopularniejszym system w CREN jest Windows. Większość kadry to inżynierowie i technicy. I siedzą na Windows. Nawet na stronach CERN jest napisane, że pełne wsparcie inżynierskie jest wyłącznie na Windows (programy pytu EDA, programowanie FPGA, symulacje, Mechanical Design itd.).
Administracja też oczywiście na Windows. Badacze, naukowcy to zaledwie ok. 3% zatrudnionych tam ludzi.
Ma znacznie więcej. I co ciekawe większość pracuje na Windows, drugie miejsce to MacOS. Linuxy to głównie serwery i obsługa tego całego specjalistycznego sprzętu. Naukowcy siedzą głównie na MacOS.
Wielkość pracowników CERN to inżynierowie i technicy. I oni siedzą na Windowsach. Administracja oczywiście też. Nawet na stronach CERN jest napisane, że pełne wsparcie inżynierskie (EDA, FPGA, symulacje itd.) jest wyłącznie na komputerach z systemem Windows.
Ale newsy, że najpopularniejszym
co za upoś to pisał
Dioda LED,