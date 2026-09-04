Masz dość cyfrowego ID? Ruszyła oficjalna petycja do Komisji Europejskiej
Stop Killing The Internet: (No Digital ID & No Age Verification) W UE zbierają podpisy pod inicjatywą gwarantującą prawo do anonimowości w sieci. Celem jest zablokowanie przymusowego śledzenia użytkowników i wymuszenie na KE, aby cyfrowe portfele tożsamości nie stały się jedyną przepustką do sieci.LadySandra
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Komentarze (19)
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Gdyby była to petycja wzywająca UE do natychmiastowej rezygnacji z tego rozwiązania, jak najbardziej bym ją poparł.
( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・ﾟ
1.czy myślicie że internet w tym momencie jest anonimowy? Jeżeli tak, to skąd taki wniosek?
2. Czy podpisywanie się pod swoimi postami jest ograniczaniem wolności słowa? Jeżeli tak, to czy to że prasa musi być zarejestrowana jako medium też jest ograniczaniem wolności słowa?
3. Jak uchronić internet przed zalewem armii botow,
Nie bo nigdy się z nim nie zetknąłem jeszcze
Samo potwierdzenie bycia człowiekiem - anonimowo - pozwala na odsianie botów. Troli nie trzeba odsiewać na poziomie legislacyjnym bo trolowanie to nie przestępstwo wszędzie chyba jeszcze. A oszustwa