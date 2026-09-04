Pewnie zostane zaminusowany, ale trochę tęsknię za czasami kiedy można było tutaj podyskutować więc zadam kilka pytań, może wywiąże się z tego jakaś dyskusja.

1.czy myślicie że internet w tym momencie jest anonimowy? Jeżeli tak, to skąd taki wniosek?

2. Czy podpisywanie się pod swoimi postami jest ograniczaniem wolności słowa? Jeżeli tak, to czy to że prasa musi być zarejestrowana jako medium też jest ograniczaniem wolności słowa?

3. Jak uchronić internet przed zalewem armii botow, Pokaż całość