Zamachowiec z Lipska był zamieszany w podpalenie marketu w Łodzi
Jeden z zamachowców z Lipska miał związek z pożarem marketu budowlanego w Łodzi, do którego doszło w lipcu 2024. Zdradziły go ślady DNAfreedomseeker
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Jeden z zamachowców z Lipska miał związek z pożarem marketu budowlanego w Łodzi, do którego doszło w lipcu 2024. Zdradziły go ślady DNAfreedomseeker
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Komentarze (11)
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@robercik3c: miałes kiedys sprawdzane dna na granicy?
@Rochlon: widzac zbydlecenie obozu rządzącego jak sobie wyobrazasz rzetelnosc takiego rozwiazania? Przeciez sam Szłapka n------a na lewo i prawo oskarżeniami o wszystko: https://demagog.org.pl/osoba/adam-szlapka/ - na 22 wypowiedzi 10 to falsz
Baczniej prześwietlać każdego ze wschodu i rodzimych gaśnicowych.
Kacapy robią sobie u nas zamach, tymczasem k0nfiarze tłumaczący, że rosja wcale nie jest naszym wrogiem