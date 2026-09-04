Dwie farbowane blondynki miały wątpliwości czy uszkodziły auto przy cofaniu.
Dla pewności druga walnęła raz jeszcze ( ʖ ) Długie, ale warto.ATAT-2
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Dla pewności druga walnęła raz jeszcze ( ʖ ) Długie, ale warto.ATAT-2
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Komentarze (15)
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@hellfirehe: Wierzę. Mój Tata jest instruktorem nauki jazdy; przez lata woził w elce prosty model auta z LEGO, gdzie działająca kierownica i skrętne koła pozwalały pokazać, jak to działa. Tak, to było potrzebne. Są osoby, których wyobrażenie samochodu obejmuje to, co w grach nazywamy "tank controls": jeśli kierownica w prawo, to pojazd (widziany z góry) ma się
@CzasemTuZerkam: patrząc jak w 1:32 ledwo skosiła koleżanke to były bardzo oddane roli
@CzasemTuZerkam:
Myślisz, że do faka ta druga ryzykowałaby zdrowie?
Bo ona została prawie potrącona.