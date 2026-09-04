Nie tankuj na tych stacjach. Chrzczone paliwo wykryte przez UOKiK
Inspekcja Handlowa skontrolowała stacje paliw pod kątem jakości paliwa. Publikujemy adresy.pomocprawna
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Inspekcja Handlowa skontrolowała stacje paliw pod kątem jakości paliwa. Publikujemy adresy.pomocprawna
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Komentarze (36)
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@sztefen_muller: Po co artykuł skoro jest aktualizowana mapa bezpośrednio na uokik do wygooglania jedną frazą? https://uokik.gov.pl/jakosc-paliw-mapa
2. Słyszałem kiedyś że nie ma za bardzo sens zwracać na jakość, bo nie pogarsza się jakość(co w badaniu wykazano: 4 na 850 stacji) ale TRZEBA ZWRACAĆ NA ILOŚĆ ZATANKOWANEGO PALIWA, BO TUTAJ ŁATWO OSZUKIWAĆ. A ilość np. 5l na 1000 to łatwiej i bezpieczniej oszukać niż "dolać 5l wody na 1000l" w cudzysłowie żebyście się nie rzucali o wodę.
https://uokik.gov.pl/jakosc-paliw-mapa
Ośrodek Transportu Leśnego, ul. Poznańska 17, Skwierzyna (województwo lubuskie). Powód: Badana próbka nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu z uwagi na parametr temperatura zapłonu, którego wynik badania wyniósł 43,5 stopni C. przy wymaganiach uwzględniających tolerancję powyżej 53,3 stopni C.
Rozeta „Spółka z o.o.” Intermarche, ul. Jagiellońska 51, 83-110 Tczew (województwo pomorskie). Powód:
W raporcie przedstawionym przez UOKiK są 4 adresy, których lepiej unikać. Przedstawiamy mapę, gdzie dokładnie zlokalizowane są miejsca, które nie przeszły pozytywnie kontroli. W każdym przypadki jakości nie spełniał diesel.
Auto-Gaz, ul. Bohaterów 1920 Roku 1, 05-192 Borkowo (województwo mazowieckie). Powód: Niewłaściwy parametr stabilności oksydacyjnej oraz przekroczona dopuszczalna zawartość siarki.
Ośrodek
To może być wynik zanieczyszczenia próbki albo samego zbiornika gdzie jest przechowywane paliwo. Chyba, że ktoś doi paliwo, a potem dolewa rozpuszczalników żeby ilość się zgadzała ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Jak tak można wytykać palcyma naszych rekinków byznesu, chucherka nasze kochane
co to każda złotówkę przy wydawaniu na swojego pracownika dwa razy oglądaja...
To jest w granicach błędu statystycznego. Równie dobrze mogło im dostaç się wody do zbiornika ppodczas ulewy. Jak dla mnie, to zakop za sugerowanie, że to jakiś zorganizowany proceder
Ciekawe skąd Wprost wynalazł "Beatę" skoro stacja nazywa się "Beta Prim" i we wszystkich innych publikacjach jest poprawnie ( ͡° ͜ʖ ͡°)