1. Mam nadzieję że duże stacje nie dokonały korupcji urzędników.

2. Słyszałem kiedyś że nie ma za bardzo sens zwracać na jakość, bo nie pogarsza się jakość(co w badaniu wykazano: 4 na 850 stacji) ale TRZEBA ZWRACAĆ NA ILOŚĆ ZATANKOWANEGO PALIWA, BO TUTAJ ŁATWO OSZUKIWAĆ. A ilość np. 5l na 1000 to łatwiej i bezpieczniej oszukać niż "dolać 5l wody na 1000l" w cudzysłowie żebyście się nie rzucali o wodę.