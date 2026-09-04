Ludzie, błagam was. Czy ktoś czytał tą ustawę? Ktoś się nią serio zainteresował?



Ustawa jest napisana na kolanie jak wszystko co uśmiechnięci robią od początków swoich rządów. To jest lipa! Tego nie można nawet nazwać projektem ustawy bo to poziom slopa AI.



Projekt jest przeregulowany, zupełnie bez sensu chcąc wprowadzić poważne restrykcje które nie są wymagane unijnym rozporządzeniem MiCA. Co nie wynika z troski o obywateli czy interes RP - tylko z Pokaż całość