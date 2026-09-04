Sejm (głosami PiS i Konfederacji) ponownie utrzymał weto Nawrockiego
Pomimo coraz większej ilości wątków wiążących czołowych polityków z aferą Zondacrypto, wobec nieuzyskania wymaganej większości, głosami posłów PiS i Konfederacji, nie uchwalono ponownie ustawy o regulacji rynku kryptoaktywów.Matuuusuuu
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Komentarze (126)
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Ustawa jest napisana na kolanie jak wszystko co uśmiechnięci robią od początków swoich rządów. To jest lipa! Tego nie można nawet nazwać projektem ustawy bo to poziom slopa AI.
Projekt jest przeregulowany, zupełnie bez sensu chcąc wprowadzić poważne restrykcje które nie są wymagane unijnym rozporządzeniem MiCA. Co nie wynika z troski o obywateli czy interes RP - tylko z
@Griev: nie wymagasz aby zbyt wiele?
@jegertilbake: batyr doslownie nagrywa info o kazdej peirdolonej odrzuconej ustawie, ale dobra tam, pytanie inne: a przeczytales ja w ogole?
czy ta ustawa jest o zondacrypto, p--------y
@jegertilbake: sam prezydent Ci nagrywa za każdym razem komentarz do ustaw podpisanych/zawetowanych. Wejdź na jego profil na FB to będziesz wiedział jakie argumenty były za tym.
@ni0bi: tusk robi to co za pierwszych rzadow czyli dba o to, zeby w Polsce niczego nie oplacalo sie prowadzic, a najlepiej zeby co wieksze doprowadzic do dewaluacji i tanio sprzedac zagranice
w dodatku animował rynek jego akcjami, czyli de facto promował
Kryptowaluty nie są i nie będą pod kontrolą państwa. Giełdy i inni naciągacze to inna kwestia - to prywatne podmioty i spółki, które zarabiają na obrocie kryptowalutami i one muszą być pod nadzorem jakiejś komisji finansowej. W przeciwnym wypadku mogą w każdej chwili spier*** z pieniędzmi.
Od czasów Mtgoxa widzę że nadal są obrońcy tej patologi.
Z tego co wiem, to u nas jest na siłę przepychany wielostronicowy gniot. Czy ktoś wie dlaczego? Czy może te przepisy są bardzo dobre tylko prezydent jest uparty?
Czego wyście się spodziewali? a PIS umoczony jak bobrze jaja w błocie, pinokio zerwany z łańcucha i jego psy też tam są ( ͡~ ͜ʖ ͡°)
@PrezesBoss: i co to ma do ustawy? Ma/miał ulokowane krypto w polskich giełdach?
Myslisz, ze jak ktos ma rozpoznawalna marke to nagle zmienia nazwe bez powodu? Robisz to jak narobiłeś w c--j syfu, w akcie desperacji