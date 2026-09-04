Dzik zaatakował ciężarną w Warszawie. Kobieta poroniła. To jeden ze 160 ataków
Jeszcze kilka lat temu dzik w Warszawie był wielkim wydarzeniem. Dziś mieszkańcy stolicy spotykają je na osiedlach, ulicach, w parkach, przy śmietnikach, a nawet na placach zabaw. Tylko do końca lipca, takich zgłoszeń było blisko 14,5 tys.! Do tego doszło blisko 160 ataków na ludzi.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (59)
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@adamssson: a właśnie że ch00ja robią, parę lat temu zrobili porządny odstrzał, a teraz znowu się namnorzyło tych syfiarzy ponad miarę ( ͡° ʖ̯ ͡°)
Po pierwsze, miało to miejsce bodajże na początku wakacji.
Po drugie, dzik nie zaatakował kobiety tylko ona go spotkała na ulicy, przestraszyła się i zaczęła biec co w konsekwencji (stres+nagły wysiłek fizyczny) doprowadził do poronienia.
@Parmenides69: Nie twierdze, że to nie wina obecności dzika, jednak trochę clickbaitowy artykuł. Równie dobrze mógłbyś napisać, że auto potrąciło kobietę i skończyło się rozbita głową a tak naprawdę przejechało by blisko niej a ta się ze strachu
Jakikolwiek program redukcji liczebności dzików w miastach skończyłby się nagonką i protestami.
Następnie obrońcy zwierząt powinni cisnąć na zakaz posiadania psów w blokach bo zwierze się męczy gdyż musi mieć adekwatnie do rasy i wielkości, wolny wybieg. Nie ma ogrodzonego podwórka nie ma psa. Proste.
Chociaż raz lewactwo mogło by zrobić coś pożytecznego.
@Xagog:
Teraz mamy taką sytuację że i myśliwi strzelają do ludzi i że dziki atakują ludzi.
Ogólnie ludzie mają przesrane.
Był sam i wystraszony więc biegał jak głupi przed siebie po osiedlach,