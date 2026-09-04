No powiem wam, że też miałem bliskie spotkanie z dzikiem w mieście w tym roku. Zaszarżował skubany na mnie jak stałem na światłach i czekałem na zielone. Przez moment myślałem, że pies komuś uciekł, bo biegł przez trawnik, a był czerwiec, trawa wysoka i nieskoszona. No mogłem sobię go pogłaskać, ale w ostatnim momencie się zorientował, że biegnie na człowieka.

Był sam i wystraszony więc biegał jak głupi przed siebie po osiedlach, Pokaż całość