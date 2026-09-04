Niestety to prawda i jest to szczególnie męczące jeśli jest się człowiekiem starannie wykonującym swoją robotę. Wpieprzanie sie w czyjąś robotę, gdzie ani nie leży to w zakresie czyichś obowiązków ani nawet go nie dotyczy, ale będzie oceniał i wtryniał się ze swoim "widzimisię".

Albo jakieś żale, podpieprzanie, włażenie w tyłek przełożonym, zawiść - bo ktoś był ambitny, staranny i ma w związku z tym dobrą pozycję w firmie. Ludzie są też Pokaż całość