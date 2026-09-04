Polska wyróżnia się na tle Europy. W pracy jesteśmy wyjątkowo toksyczni
Praca nie kończy się na pensji, benefitach i tabelce z wynikami. Równie ważne jest to, jak traktujemy się nawzajem. Najnowsze badanie SD Worx pokazuje, że z kulturą relacji w firmach w Polsce wciąż nie jest najlepiej.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (86)
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@Rzurek35:
No nie zapominaj o tym co się dzieje po
@Niesondzem: Do czasu drugiej wojny, „my Polacy” mawiali o sobie jedynie przedstawiciele szlachty. Ci miewali zarobki na poziomie albo wyżej niż ich odpowiednicy w krajach ościennych.
Odkąd do bycia człowiekiem zaliczono chłopów i robotników, Polacy nigdy nie mieli nawet zbliżonych zarobków do obywateli krajów „zachodnich”.
Polak zawsze robił więcej za mniej, przy czym żył gorzej i krócej.
@login0654: dowód anegdotyczny to żaden dowód. O braku łączenia się w pary demografowie mówią od lat. Np teraz jest o wiele mniej imprez niż 20 lat temu wśród młodych ludzi i coraz mniej osób chodzi ze sobą do łóżka ;) tak, są badania o
Albo jakieś żale, podpieprzanie, włażenie w tyłek przełożonym, zawiść - bo ktoś był ambitny, staranny i ma w związku z tym dobrą pozycję w firmie. Ludzie są też
@Xagog: podpisuje się 100% pod tym co napisałeś, a co do rozmów to z większością po prostu nie warto i nie ma sensu rozmawiać bo to fałszywe toksyki (kobiety jak i mężczyźni) i trzeba się od nich uciekać jak najdalej
@powaznarozklapiocha: Przecież czytanie artykułu przed zaplusowaniem to jeszcze większa ujma na honorze jak czytanie instrukcji obsługi XD Tu jest Wykop, tu się wyrabia opinie na podstawie nagłówków!
@login0654: Szczerze? Nie zdziwiłbym się. W komentarzach płaczą jakie szefostwo jest toksyczne a sami byliby pierwsi do podłożenia Ci
Ja mam już takie same przemyślenia po 5 latach studiów na polibudzie i 10 latach na rynku pracy (w nie jakiś g---o-robotach tylko korpo i biura projektowe) mam absolutnie dość ludzi i ich niekompetencji, toksyczności i wyścigów po 2zł więcej wypłaty.
Zresztą wystarczy spojrzeć trochę dalej niż Europa. W Korei Południowej problem hierarchii i "gapjil", czyli wykorzystywania swojej pozycji do poniżania czy gnębienia podwładnych, jest na tyle poważny, że od kilku lat mają nawet przepisy dotyczące bullyingu w miejscu pracy, a temat nadal jest przedmiotem badań.
I nie chodzi mi nawet o