Koniec marki Seat i 100 tysięcy osób do zwolnienia
Przez lata Volkswagen był jednym z koncernów motoryzacyjnych, który dyktował rynkowe trendy. Teraz producent samochodów stanął przed zupełnie nowym wyzwaniem. Tym jest przetrwanie na rynku. Władze spółki zdecydowały o krokach, które mają pomóc ustabilizować sytuację w przedsiębiorstwie i poprawić koFXMAG
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Komentarze (61)
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Dokładnie takie są plany. Zresztą najnowsza generacja Seatów nawet z wyglądu mocno przypomina Cuprę, o technologii nie wspominając.
@Ventod: Tu od dawna cały VAG robi wszystko na jedno kopyto
Widzę ten #spam to zakopuje z automatu ;)
46 wykopy vs 33 zakopy i hops główna
( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
w latach 90 i 00 to miał być VAGowy odpowiednik alfy romeo, zainwestowali w ten image to sporo wysiłku, a potem zupełnie olali temat i robili coraz bardziej przypadkowe auta
teraz cupra ma to przejąć i faktycznie całkiem fajnie wychodzi, ale znowu troche bez sensu działają, czemu formentor vz5 był tak limitowany, ludzie sie na niego ślinili
film z 2008 roku
źródło z 2003 roku
źródło z 2007 roku
w latach 90 i 00 koreańczycy
chińczycy idą tą samą ścieżką- teraz robią tanio i dośc dobrze, ale za chwile będzie presja na zwiększenie płac pracownikom, rynek sie wysyci, plus cła i stracą przewagę konkurencyjną, tak jak wczesniej japończyki i koreańczyki