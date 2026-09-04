na seata od dawna nie mieli pomysłu

w latach 90 i 00 to miał być VAGowy odpowiednik alfy romeo, zainwestowali w ten image to sporo wysiłku, a potem zupełnie olali temat i robili coraz bardziej przypadkowe auta

teraz cupra ma to przejąć i faktycznie całkiem fajnie wychodzi, ale znowu troche bez sensu działają, czemu formentor vz5 był tak limitowany, ludzie sie na niego ślinili