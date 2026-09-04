Prąd na rynku hurtowym jest już najdroższy od 2023 r. i dalej drożeje
Średnia cena najważniejszego kontraktu rocznego BASE_Y-27 na Towarowej Giełdzie Energii wyniosła w sierpniu 495,52 zł za MWh, o 6,9 proc. więcej niż miesiąc wcześniej. To najwyższy miesięczny wzrost od sierpnia 2022 roku i jednocześnie najwyższy poziom ceny od listopada 2023 r.VoxClamantisInDeserto
- #
- #
- #
- #
- #
- 40
- Odpowiedz
Komentarze (40)
najlepsze
@Dr-Livingstone: No i właśnie dlatego nie przekłada się to na ceny giełdowe ¯\(ツ)/¯
Dlatego czekam na wyjaśnienie tezy postawionej przez Pana Redaktura bo wydaje się że sugeruje on że prąd z węgla drożeje przez drogi gaz xD
@PiotrFr : Piotruś, uspokój się bo ci jakaś żyłka w końcu pęknie. Weź może na uspokojenie pomieszaj jakiś beton albo cement u siebie na budowie.
Chłopie.
No i z czego głównie wynika ten wzrost w przypadku węgla?
oraz
dziękuję
Przez 8 godzin w ciagu jutrzeszego dnia wyłączam PV, bo cena jest praktycznie 0 zł xD Marnotractwo darmowej energii mimo, że ceny są giogantyczne. Tak właśnie działa OZE
Problem jest też w tym że mało kto wyłącza PV przy zerowych cenach przez co oddaja do sieci i jeszcze bardziej sobie i mi cenę obniżają ehh
Z montrażem przez
Wszystkie rządy od 30 lat po prostu nas sprzedały.
@polski_chinczyk_kek: Ale zdajesz sobię sprawę, że nawet jak będzie 5 elektrowni to ceny nadal będą rosły? ;)
typu "przy pobraniu 1KW mocy, wyłączymy ci prąd w nocy, a gdy weźmiesz ich aż 6, wtedy damy tobie zjeść"