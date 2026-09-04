Paliwo po 8zł, posłowie czują się oszukani i żądają podniesienia kilometrówek
na polskich stacjach paliw trwa bezczelne łupienie kierowców! Światowe ceny ropy naftowej lecą w dół ale nie na stacjach, bezczelność polskich polityków nie zna granicpawelkubalskilegio
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Komentarze (28)
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Paliwo......................najdrożej za rządów PiS (2022 r.)...............za rządów PO/KO (stan na wrzesień 2026 r.)
Benzyna Pb95......................7,95 – 7,99 zł / l.......................................7,63 – 7,80 zł / l
Olej Napędowy (ON).............8,08 – 8,25 zł / l.......................................8,39 – 8,70 zł / l
Cena ropy Brent................ok. 120 – 123 USD / baryłkę.......................ok. 92 – 95 USD / baryłkę
A że jest drożej niż powinno to inna sprawa, ale kłamać o cenach ropy nie ma powodu.