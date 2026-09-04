2,5 promila alkoholu we krwi z samego rana nie wystarczyło, by pozbawić starostę płockiego z PSL ze stanowiska. Gdy po ujawnieniu przez Wirtualną Polskę prawniczego fortelu okazało się, że polityk PSL utrzymał fotel dzięki specjalnej zmianie statutu przez radnych, w sieci wybuchła burza.