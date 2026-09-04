"Byle do koryta", "patologia". Lawina komentarzy po tekście WP
2,5 promila alkoholu we krwi z samego rana nie wystarczyło, by pozbawić starostę płockiego z PSL ze stanowiska. Gdy po ujawnieniu przez Wirtualną Polskę prawniczego fortelu okazało się, że polityk PSL utrzymał fotel dzięki specjalnej zmianie statutu przez radnych, w sieci wybuchła burza.Bobito
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Komentarze (6)
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Za 2024 było prawie 300k + 29k za śwaidczenia socjalne.
tłusty kotek
Nowe, nie znałem..... ( ͡° ͜ʖ ͡°)