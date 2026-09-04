Pół tysiąca cudzoziemców uznano za zagrożenie. Mają opuścić Polskę
Około 500 cudzoziemców, których dalszy pobyt uznano za zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, zostało zobowiązanych do powrotu. Służby prowadzą działania wobec osób, które nie powinny dalej przebywać w Polsce. Sprawdzamy, kogo dotyczą decyzje i jak wygląda procedura.InfoMagazyn
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Komentarze (35)
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@Zwyczajny_user: A czemu chcesz na spokojne Podlasie sprowadzać niebezpiecznych ludzi z całego świata? Trzeba kupić jakąś wysepkę na pacyfiku i tam ich wywozić, jak mu się nie spodoba to może popłynąć do domu.
1) Każdy obcokrajowiec, który popełni przestępstwo w ciągu roku jest DEPORTOWANY, chyba, że szkodliwość przestępstwa jest niska i oprócz standardowych kar ZAPŁACI karę finansową np. 5.000zł - drugie przestępstwo popełnione w ciągu roku - konfiskata majątku na pokrycie kar i NATYCHMIASTOWA DEPORTACJA z 25-letnim zakazem wjazdu do Polski (wcześniej więzienie i odpracowanie kosztów więzienia, jeśli kara tego wymaga)...
2) Każdy obcokrajowiec, który popełni dwa wykroczenia
@Prawak_Fikolarz_Borys_Jelcyn_Drugi: Za każdy mandat deportować! Przecież przy granicy czeka 15-tu na jego miejsce! ;)
Populacja konfiarzy zmniejsza sie ;)
U nas kobieta jak rozjechała dzieciaka "miała się zgłosić do zakładu karnego". Nie zgłosiła się xD. I znaleźli przypadkiem jak zatrzymywali konkubenta. Już widzę jak nasze służby latają za Saszkami, Abdulami i Mkbewe.
To będzie nawet mniej wiążące od sądowego zakazu prowadzenia pojazdów xD