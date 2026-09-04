Spokojnie, agencje pośrednictwa pracy, kierowane przez przedsiębiorczych Ukraińców i polskich udziałowców, nasprowadzą nam jeszcze więcej ludzi z importu. Dziś, przeglądając FB, zaczęły mi się wyświetlać oferty niejakiej firmy BekeyPro - ogłoszenia w różnych językach, m.in. dotyczące pracy w Orlen Paczce. Największy absurd jest taki, że po wpisaniu w Google numeru telefonu z tych ogłoszeń wyskakują również oferty skierowane do Polaków, dotyczące pracy w UE - m.in. dla spawaczy, kierowców, magazynierów czy pracowników Pokaż całość