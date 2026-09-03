Poziom dopracowania tego materiału to czysta poezja dla każdego, kogo kręci inżynieria i historia kosmonautyki.



Świetnie wyłożono tu logistykę z pociągami do transportu ciekłego tlenu, zasady działania silników RD-107/108 z pompami na nadtlenek wodoru czy sam mechanizm „Tulipana” czyli to, jak rakieta R-7 właściwie wisiała na ramionach wyrzutni, zamiast na niej stać, a przeciwwagi same odciągały gantry przy starcie dzięki grawitacji. Do tego kompletny opis procedur, awarii w trakcie lotu i rozłączenia modułów Pokaż całość