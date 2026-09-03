Kosmiczny majstersztyk, jakiego jeszcze nie było. Mega opisane detale!
Jeszcze tak szczegółowego i dopracowanego materiału w sieci nie widziałem. Autor korzysta z odtajnionych materiałów i dokumentacji technicznej, rozkładając misję Gagarina na czynniki pierwsze od inżynierii rakiety R-7 po przebieg lotu. Mega dopracowane detale graficzne. Szczerze polecam!mirekwirek
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Komentarze (26)
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Świetnie wyłożono tu logistykę z pociągami do transportu ciekłego tlenu, zasady działania silników RD-107/108 z pompami na nadtlenek wodoru czy sam mechanizm „Tulipana” czyli to, jak rakieta R-7 właściwie wisiała na ramionach wyrzutni, zamiast na niej stać, a przeciwwagi same odciągały gantry przy starcie dzięki grawitacji. Do tego kompletny opis procedur, awarii w trakcie lotu i rozłączenia modułów
@eSUBA94: Racja, Korolow był prawdziwym koniem pociągowym całego programu kosmicznego ZSRR, genialnym wizjonerem i organizatorem, który potrafił spinać te wszystkie ścierające się ambicje konstruktorów. Ale tak jak wspominałem wyżej w komentarzu, radziecki program i tak zderzyłby się ze ścianą w postaci zacofania w mikroelektronice i komputeryzacji.
Najlepszym przykładem była właśnie rakieta N1. Jej pierwszy stopień miał aż 30 silników NK-15 (potem
A jeszcze ciekawsze są ich koszty vs promów i zbiornika oraz bocznych - serio scam to był na tle jednorazówek z lat 60tych
Buran też zapowiadał się spoko