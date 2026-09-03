Tysiące okularów Meta straciło aparat. To odwet za potajemne nagrywanie
Meta rozpoczęła walkę z potajemnym nagrywaniem. Najnowsza aktualizacja oprogramowania automatycznie blokuje aparat w okularach AI, jeśli użytkownik spróbuje zasłonić lub uszkodzić świecącą diodę ostrzegawczą nawet w trakcie trwania nagrania.Tired_
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Komentarze (60)
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Tylko oni mogą potajemnie nagrywać XD
Zupełnie inną kwestią jest szkodliwość wszędobylskiej inwigilacji - tej oficjalnej i tej prywatnej.
Dioda jedynie pozornie świeci światłem ciągłym.
W rzeczywistości ona wysyła pewien pseudo-losowy wzór. To światło zostaje odbite przez obiekty przed urządzeniem i odebrane przez sensor, którym jest sama kamera. Oba sygnały zostają porównane.
Możliwości obejścia kolejnej aktualizacji:
1). wymiana diody na hi-IR. Większość kamer widzi wysokie-IR (patrz: oglądanie pilota do TV). Kwestia, czy kamera w tych "meta" nie jest chroniona filtrem górnoprzepustowym na granicy hi-IR.
2). zbudowanie nakładki (jakiś
Tak jak by nie dało się ich nagrywać w razie potrzeby kamerą ukrytą w klapie kurtki albo przypiętą gdzieś indziej które można kupić za 100zł. Tymczasem jak masz jakąś durną świecącą lampkę na okularach to ludzie dostają p-------a nawet jak twoje nagrywanie niema z nimi nic wspólnego. Oczywiście że gdybym miał takie okulary to pierwsze co bym zrobił to w-----ł tą diodę.
@Patryk:
Czyli mało fotonów się nie odbija. Tylko dużo fotonów się odbija.
Ile razy trzeba powtarzać fizykę w podstawówce, żeby do takich wniosków dojść?
@hellfirehe: Ale chyba nagrywanie sobie otoczenia jest jak najbardziej legalne, tylko udostępnianie tych filmów już nie jest. Po co miałbyś kamerę w telefonie jeśli byłoby inaczej?
Komentarz usunięty przez autora
Jakiegoś czasu
@kinlej: Gdyby świecący w ryj nie był cwelem, to byłoby to dla Ciebie akceptowalne?