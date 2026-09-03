Jak to działa?

Dioda jedynie pozornie świeci światłem ciągłym.

W rzeczywistości ona wysyła pewien pseudo-losowy wzór. To światło zostaje odbite przez obiekty przed urządzeniem i odebrane przez sensor, którym jest sama kamera. Oba sygnały zostają porównane.



Możliwości obejścia kolejnej aktualizacji:

1). wymiana diody na hi-IR. Większość kamer widzi wysokie-IR (patrz: oglądanie pilota do TV). Kwestia, czy kamera w tych "meta" nie jest chroniona filtrem górnoprzepustowym na granicy hi-IR.

2). zbudowanie nakładki (jakiś Pokaż całość