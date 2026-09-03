W tych poradach nigdy nie porusza sie najwazniejszego tematu. Wszystkie te niezdrowe rzeczy sa po prostu smaczne. Widze ludzi ktorzy przechodza na diete i co z tego ze chudna jak sa smutni, pozbyli sie najlepszych przyjemnosci i smakow swiata. Juz pomijam to, ze mozesz zyc zdrowo a i tak jakies scierwo typu rak itp. ubije cie przed 30 albo 40tka.Wtedy taka osoba musi byc niezle wkurzona, ze odmowila sobie tylu rzeczy a Pokaż całość