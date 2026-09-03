Cichy zabójca wątroby. Jak uszkodzić ją bez wypicia grama alkoholu?
Nie pijesz alkoholu, a wyniki wątrobowe leżą? Dr Bartek Kulczyński pokazuje, jak wykończyć wątrobę zwykłą codziennością. Płynny cukier, skrycie dosalane jedzenie, kanapowy tryb życia i smog niszczą ten organ szybciej i po cichu, niż większość z nas myśli.mirekwirek
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Komentarze (113)
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Film pokazuje „odwrócone myślenie”: zamiast pytać „jak dbać o wątrobę?”, autor pyta „co robić, żeby ją stłuścić mimo niepicia alkoholu?”. Największym zagrożeniem według materiału jest przede wszystkim nadmiar kalorii prowadzący do nadwagi i otyłości.
Najważniejsze rzeczy, których warto unikać:
nadwyżka kalorii i otyłość — 10/10
@SatoshiNakamoto: Brzmi jak nawoływanie do zabojstwa somsiada
@7502-6038:
I nie było by problemu gdyby po wypiciu soku czy innej coli od razu to spaliły biegając za piłką albo ganiając się w berka jak to było lata temu.
Problem w tym że po wypiciu tych kcal jedyną piłkę jaką widzą to ta w FIFA siedząc
@Cietrzewica:
Co jest
stąd się głównie bierze efekt jojo - psycha nie wytrzymuje i jeszcze domaga się nagrody za 3 miesiące wyrzeczeń
a prawda jest taka że jedni mają krzywy raj a inni prosty - nie ma sprawiedliwości
można sobie trochę pomóc ale nic za darmo :-)