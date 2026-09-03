Rafał Zaorski z zarzutem przywłaszczenia 1,7 mln zł
Dzień po zatrzymaniu znamy już zarzuty. Rafał Zaorski zatrzymany we wtorek w sprawie ZondaCrypto usłyszał zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia w kwocie 1,7 mln zł należącego do BB Trade Estonia, operatora upadłej giełdy kryptowalut.lifapek
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Komentarze (36)
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Dobry zwyczaj - dziś pożyczaj.
Niepokoi mnie lekko fakt że zawsze słyszałem o nim od zupełnych amatorów ale sam fakt ze p-----------l nie jest jeszcze kryminalny