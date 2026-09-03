Policja chwali się współpracą z Yanosikiem: aplikacja zaczęła prosić kierowców..
o zwalnianie przy szkołach. Policja poinformowała o podjęciu współpracy z aplikacją Yanosik, w celu proszenia kierowców o zwalnianie w okolicach szkół. Krok ten krytykuje część aktywistów i dziennikarzy, których zdaniem Yanosik ułatwia łamanie przepisów ruchu drogowego.Tired_
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Komentarze (66)
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@janikomuniewierzeacozdopieroniemcom: Pały za krzakami z radarem nigdy nie mieli służyć poprawie bezpieczeństwa. Ich jedynym celem jest latanie budżetu.
Ptasie móżdżki nie rozumieją, że nie każdy korzysta z Yanosika po to, żeby świadomie łamać prawo i zapier***ać.
Yanosik i Waze pewnie uratowały już setki tysięcy kierowców przed mandatem, choćby tych, którzy z jakiegoś powodu jechali 60 km/h przy ograniczeniu do 50, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Aplikacje te przypominają też o obowiązującym w danym
Narracja samozwanczych ekspertow od brd oczywiscie taka, ze
@harrame: to jest klasyk, jest ogranicznie 110 na autostradzie i jade 110 wyprzedzajac kolumne tirów i jedzie jeden pajac z drugim na zderzaku migajac dlugimi bo zapomnieli ze jest ograniczenie predkosci i chca jechac 140
20-30km/h na luzie mozna czesto jechac bez ryzykowania ani mandatem ani wypadkiem a nawet jak raz