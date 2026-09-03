Zboral i reszta "ekspertow brd", to pewnie piana juz w pysku na takie wiesci, ze policja smie wspolpracowac z Yanosikiem, bo przeciez lepiej jak ktos sie zapomni i jedzie powyzej ograniczenia, niz jakby mu aplikacja miala powiedziec ze "ej ziomek zwolnij bo było obnizenie z 70 a do tego jest fotoradar", bo przeciez lepiej narazić na niebezpieczenstwo w newralgicznym punkcie, niz uniknąć mandatu xD



Narracja samozwanczych ekspertow od brd oczywiscie taka, ze Pokaż całość