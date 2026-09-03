450 metrów drogi i 15 osób, nie licząc fotografa
Przerażająca jest śmieszność samorządowych urzędników. Chodzi nie o poczucie humoru, lecz o śmieszność sytuacji, a przy okazji o nadmiar wolnego czasu. Oto na otwarcie 450-metrowego odcinka drogi stawiło się 15 osób, w tym wicewojewoda łódzki Marek Mazur i starosta piotrkowski Piotr Łączny.marbar4241
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Komentarze (29)
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https://gazetatrybunalska.info/2026/01/zapracowany-jak-wicestarosta-piotrkowski-tokarski/
Oświadczenia za 2025
starosta zarabia 241k starostwo powiatowe rocznie, i
Rok temu otwierali 2 etap o długości kilometra i też było dużo osób.
https://www.piotrkowski24.pl/kolejne-inwestycje-drogowe-w-powiecie-piotrkowskim/
@niebotyk99:
Wartość zadania wyniosła 896 237,00 zł
to są ledwie zarobki 4 osób ze starostwa...
Za dużo osób? Propaganda sukcesu? Pewnie. Ale w takich czasach żyjemy. Jak nie będziesz darł ryja że coś zrobiłeś to cię w internetach zjedzą i będą mówić, że c---a robisz. Tyle było narzekania, że władza nie ma pomysłu na promocję, na pokazywanie że coś robi.
Przypomnę, że tunel w Świnoujściu otwierał Morawiecki w czasach gdy mówił, że UE to największe zło. Rząd PiSu nie dał ani złotówki na