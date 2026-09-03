Ale o co chodzi?

Za dużo osób? Propaganda sukcesu? Pewnie. Ale w takich czasach żyjemy. Jak nie będziesz darł ryja że coś zrobiłeś to cię w internetach zjedzą i będą mówić, że c---a robisz. Tyle było narzekania, że władza nie ma pomysłu na promocję, na pokazywanie że coś robi.



Przypomnę, że tunel w Świnoujściu otwierał Morawiecki w czasach gdy mówił, że UE to największe zło. Rząd PiSu nie dał ani złotówki na Pokaż całość