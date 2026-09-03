Tak trochę z innej beczki, nie usprawiedliwiając sprawcy.

Co takiego będą robili prokuratorzy, że w potrzebują aż trzech miesięcy na prowadzenie śledztwa, kiedy sprawa jest prosta jak drut?

W ciągu tego czasu, ile przesłuchań z nim przeprowadzą - 100? - śmiem wątpić.

Rozumiem miesiąc, jednak w takich przypadkach to powinno wystarczyć, to nie jakaś mafia, gdzie trzeba izolować podejrzanego, to po prostu wypadek jakich wiele na polskich drogach, tylko z większą ilością ofiar.

To nie rozpracowywanie Pokaż całość