Kierowca który zabił 4 pracowników obsługi autostrady był pod wpływem klefedronu
Kierowca ciężarówki zderzył się z dostawczakiem, który należał do obsługi autostrady. W wypadku zginęły cztery osoby. Prokuratura zarzuciła mu między innymi nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. Sąd aresztował kierowcę na 3 miesiące.spere
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Komentarze (30)
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A jak tam Kacprzyk? Przesłuchany już?
Co takiego będą robili prokuratorzy, że w potrzebują aż trzech miesięcy na prowadzenie śledztwa, kiedy sprawa jest prosta jak drut?
W ciągu tego czasu, ile przesłuchań z nim przeprowadzą - 100? - śmiem wątpić.
Rozumiem miesiąc, jednak w takich przypadkach to powinno wystarczyć, to nie jakaś mafia, gdzie trzeba izolować podejrzanego, to po prostu wypadek jakich wiele na polskich drogach, tylko z większą ilością ofiar.
To nie rozpracowywanie
fatalnie zabezpieczone. Światełek i znaków to tam było mnóstwo. Nie było odpowiedniej osłony dla pracowników.