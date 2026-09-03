Swoją drogą tak wygląda problem z chmurami - niby wszystko centralnie, ładnie pięknie, ale ostatecznie się okazuje że jak ktoś się włamie to zamiast mieć dostęp do jednej placówki, to ma dostęp do wszystkich naraz.



IMO tak krytyczne systemy pod względem przechowywania danych powinny być zdecentralizowane, zawsze można zrobić system hybrydowy - w centralnej bazie danych trzymamy tylko ID pacjenta, a jeśli np szpital A chce dostać od szpitala B dane o Pokaż całość