Nie pytajcie proszę skąd ja to mam ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
MyDr powiadomił o charakterze i zakresie incydentu... 23 dni po jego ujawnieniu
Nie pytajcie proszę skąd ja to mam :)Gprre
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Nie pytajcie proszę skąd ja to mam :)Gprre
Nie pytajcie proszę skąd ja to mam ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
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https://ratio-go.pl/jak-nalezy-liczyc-72-godziny-na-zgloszenie-naruszenia-ochrony-danych-osobowych/
@MiedzygalaktycznyMors: Jeżeli widzisz na tym portalu swój pesel przy wycieku z MyDr, to jest to jedynie informacja, że jakieś twoje dane wykradziono. Jakie konkretnie dane? Tego może dowiesz się w przyszłości. A może nigdy, bo w państwie z kartonu wszystko działa jak zwykle, czyli ledwo, albo wcale. XD Mnie niestety też "wyciekli". (╯°□°）╯︵ ┻
IMO tak krytyczne systemy pod względem przechowywania danych powinny być zdecentralizowane, zawsze można zrobić system hybrydowy - w centralnej bazie danych trzymamy tylko ID pacjenta, a jeśli np szpital A chce dostać od szpitala B dane o