To obywatel Azerbejdżanu. Znalezisko o tym wydarzeniu zostało wcześniej usunięte przez moderację z adnotacją o braku wiarygodnych informacji na to, że to imigrant/obcokrajowiec. Czy oficjalny komunikat policji będzie dostatecznie wiarygodny? https://ksp.policja.gov.pl/pl/dzialania/aktualnosci/69549