Obcokrajowiec, który publicznie masturbował się na przystanku zatrzymany
To obywatel Azerbejdżanu. Znalezisko o tym wydarzeniu zostało wcześniej usunięte przez moderację z adnotacją o braku wiarygodnych informacji na to, że to imigrant/obcokrajowiec. Czy oficjalny komunikat policji będzie dostatecznie wiarygodny? https://ksp.policja.gov.pl/pl/dzialania/aktualnosci/69549defoe83
- #
- #
- #
- #
- 62
- Odpowiedz
Komentarze (62)
najlepsze
@Sark: Racja mireczku, leci plusik
Gdyby to był przebrzydły polak, najlepiej konfederata albo braunista, neuropki i lewary i czopy tuska zwoływały by się na discordzie i zaraz byłoby na głównej z płomieniem
@user_61: aż się prawie porzygałem lata temu, jak neuropki wyszły z nory i się spuszczały nad tym, że to Polaczek dokonał zamachu w Berlinie, bo ciężarówka miała polskie blachy.
30 wpisów jeden pod drugim pełne radości i pogardy, po tak tragicznym wydarzeniu.
Dla
@user_61: Polak.
https://wykop.pl/link/8006841/ktos-robil-sobie-cos-reka-za-przystankiem-patrzac-na-kogos
https://ksp.policja.gov.pl/pl/dzialania/aktualnosci/69549,Policjanci-zatrzymali-mezczyzne-w-sprawie-zdarzenia-na-warszawskiej-Ochocie.html