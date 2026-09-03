"Tajemnice kineskopu" - dokument z 1969 roku
Film wyjaśnia jak powstaje obraz w kineskopie. Poznamy zasady działania wszystkich najważniejszych mechanizmów, które sprawiają, że dostrzegamy obraz wyświetlany na ekranie. Spojrzymy na części telewizora kineskopowego z bardzo bliska i odkryjemy, jak funkcjonują.mirekwirek
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Komentarze (13)
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Z kolei telewizory kolorowe (np. Rubin) bazowały na kineskopach radzieckich (technologia delta) a później Gierk kupił technologię w USA i Unitra-Polkolor produkowały już na licencji RCA.
A teraz technologia jest