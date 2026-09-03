Wszycy komentuja, jest czas na nagrania ale za to nikt nie poinformuje kierowcy. To jest ten mem z kijem i rowerem, ludzie patrza na problem komentuja a nikt nie ruszy w tym wypadku do kierowcy, nawet wystarczylo powciskac przycisk stop pare razy (kazde nacisniecie to sygnal w kabinie) kierowca by sie moze obudzil ze cos sie dzieje