Po śmiertelnym wypadku autobus PKS Gdańsk znów jechał z otwartymi drzwiami
Brak badania technicznego, usterki i zatrzymany dowód rejestracyjny, a teraz autobus jadący z otwartymi drzwiamiAndrzejInstruktor
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Brak badania technicznego, usterki i zatrzymany dowód rejestracyjny, a teraz autobus jadący z otwartymi drzwiamiAndrzejInstruktor
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Komentarze (10)
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@malin90: Nikt się nie przejmwował nawet jeśli nie było poręczy.
To byli inne czasy.
Teraz nie ma czasów.