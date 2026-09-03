Giganci technologiczni lobbują zakaz prywatnych serwerów
Przy okazji przesłuchań w USA w związku z inicjatywą Stop Killing Games Microsoft z ESA przedstawili stanowisko, że prywatne serwery Minecraft (a także innych gier) są nielegalne i to piractwo. Ich zakaz będzie ścieżką, którą będą lobbować, oczywiście dla ochrony dzieci.KarmazynowyAstrofizyk
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Komentarze (17)
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Od prawie dekady utrzymuję prywatny serwer Minecraft dla dzieciaków z naszej rodziny. Wynajmuję w tym celu VPS na którym to wszystko chodzi. Połączenie jest tylko przez dedykowany tunel. Niby w jaki sposób ma to szkodzić naszym dzieciakom?
Bo nie mają nad nim kontroli i nie mogą czerpać z niego zysków.