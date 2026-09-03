W zasadzie to od dawna prywatne serwery są zakazane. Zobaczcie w Polsce. Niby możesz mieć. Ale teraz poczytaj ile jest przepisów z jakiś dziwnych ustaw, niektóre wręcz jakieś arcyciekawe o służbach specjalnych itd. Musisz np. zapewnić odizolowany pokój, gdzie smutni panowie mają prawo przyjść i tak analizować zapisy z twoich serwerów, tak byś ty nie patrzał, co oni robią. Miałem kiedyś znajomego, co prowadził własny mały serwis z własnymi stronami i własnym Pokaż całość