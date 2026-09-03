172km/h w niekontrolowanym środowisku to jest praktycznie pocisk. Na dodatek drogi z ograniczeniem do 50km/h nie trzymają tak wysokiego standardu jak te poza terenem zabudowanym co znaczy że mogła skończyć poza jezdnią na każdej dziurze/zakręcie. W szczególności że ten model nie słynie ze stabilności przy 100km/h co nie ma akurat żadnego znaczenia



Utrata prawa jazdy na całe życie to powinien być minimalny wymiar kary. Potencjalne roboty społeczne i proces powinien grozić każdemu