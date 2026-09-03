Tajny raport wstrząsnął Hiszpanią. W akcji obce służby, rząd "kłamał w żywe oczy
W Hiszpanii wrze po publikacji raportu, który wskazał na udział Maroka w kryzysie migracyjnym w Ceucie.MistrzSumo
- #
- #
- 21
- Odpowiedz
W Hiszpanii wrze po publikacji raportu, który wskazał na udział Maroka w kryzysie migracyjnym w Ceucie.MistrzSumo
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (21)
najlepsze
W Bantustanach: nie ma znaczenia która ekipa dorwie się do władzy, skoro robi to samo co poprzednia. ¯\(ツ)/¯
No niezłe jaja. Nie wiedziałem, że Żydzi są na, tyle potężni, że potrafią jednocześnie przeprowadzić kilkadziesiąt tysięcy osób przez Maroko bez reakcji ich władz, następnie pognać ich przez wodę do Ceuty i w tym samym czasie, wpłynąć przy pomocy MKUltra na
to też po staropolsku? XD
Skąd przeświadczenie, że twoje zdanie ma znaczenie?