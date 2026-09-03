Już miałem pisać, że to nie wina Maroka i jego rząd nie wiedział, że przez kraj przechodzi 70 tys. ludzi, a za wszystkim stoją Żydzi, ale sam premier Hiszpanii mnie wyprzedził!

No niezłe jaja. Nie wiedziałem, że Żydzi są na, tyle potężni, że potrafią jednocześnie przeprowadzić kilkadziesiąt tysięcy osób przez Maroko bez reakcji ich władz, następnie pognać ich przez wodę do Ceuty i w tym samym czasie, wpłynąć przy pomocy MKUltra na Pokaż całość